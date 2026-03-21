Die Vorhersage:
Nachts verbreitet klar, im Süden und Südwesten wolkig mit abklingenden Schauern. In der Südhälfte örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag oft sonnig, in der Mitte und im Süden mitunter auch bewölkt. 11 bis 17 Grad.
Nachts verbreitet klar, im Süden und Südwesten wolkig mit abklingenden Schauern. In der Südhälfte örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag oft sonnig, in der Mitte und im Süden mitunter auch bewölkt. 11 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag meist heiter, im Nordwesten zeitweise dichtere Wolkenfelder, ebenso an den Alpen. Temperaturen 10 bis 19 Grad.
Am Montag meist heiter, im Nordwesten zeitweise dichtere Wolkenfelder, ebenso an den Alpen. Temperaturen 10 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.