Wetter
Verbreitet sonnig und mild

Der Wetterbericht, die Lage: Ein nur in höheren Luftschichten ausgeprägtes Tief sorgt anfangs noch in der Mitte und im Süden für wechselhaftes Wetter. Sonst bestimmt eine vom Atlantik bis nach Russland reichende Hochdruckzone das Wettergeschehen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet klar, im Süden und Südwesten wolkig mit abklingenden Schauern. In der Südhälfte örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag oft sonnig, in der Mitte und im Süden mitunter auch bewölkt. 11 bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag meist heiter, im Nordwesten zeitweise dichtere Wolkenfelder, ebenso an den Alpen. Temperaturen 10 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.