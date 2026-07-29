Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Verbreitet heiter oder sonnig. An den Alpen zum Abend hin vereinzelte Gewitter möglich. Höchstwerte im Nordosten 26 bis 31 Grad, sonst 31 bis 35, im Westen und Südwesten 34 bis 38 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte nach sonnigem Start rasch aufziehende Quellbewölkung und von Westen und Südwesten her einzelne teils kräftige Schauer oder Gewitter. In der Südosthälfte heiter oder sonnig. Temperaturen 26 bis 39 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd wolkig. In einem Streifen vom Osten bis in den Südwesten teils kräftige Schauer oder Gewitter. 23 bis 37 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.