Wetter

Verbreitet sonnig, von Südwesten in die Mitte ziehende Gewitter mit Unwetterpotenzial

Das Wetter: Verbreitet sonnig, abgesehen vom Norden gebietsweise Quellbewölkung. Von Südwesten her in die Mitte ziehende Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich. Höchstwerte ganz im Norden 23 bis 29, sonst 30 bis 37 Grad. Morgen erneut viel Sonne, später Quellwolken. Im Norden und Nordosten Schauer und zum Teil kräftige Gewitter, abends auch von Südwesten her. Temperaturen 30 bis 38 Grad, an den Küsten bis 30 Grad.