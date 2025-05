Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Nordosten und Osten sowie in Südostbayern zeitweise leichter Regen. Sonst unterschiedlich, im Südwesten gebietsweise gering bewölkt. Tiefstwerte 16 bis 6 Grad. Am Tag ganz im Norden und Nordosten stark bewölkt, vereinzelt etwas Regen. Im Rest des Landes wechselnd bewölkt mit Auflockerungen oder sonnigen Abschnitten. Im Norden 17 bis 22, sonst 23 bis 28 und am Oberrhein bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet heiter bis wolkig oder sonnig. Im Westen teils kräftige Gewitter, im Tagesverlauf nach Osten ausbreitend. 19 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.