Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Nachts von der Ostsee bis nach Sachsen schauerartiger Regen mit einzelnen Gewittern, sonst bewölkt oder klar und trocken. 17 bis 8 Grad.

Am Tage von Nordosten und Osten bis zur Mitte stark bewölkt mit Schauern und örtlich starken Gewittern. Sonst wolkig, im Südwesten und Süden vielfach sonnig. 19 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte Schauer und Gewitter, in der Südhälfte heiter bis wolkig und meist trocken. 21 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.