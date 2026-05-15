Die Vorhersage:
Verbreitet wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern. Im Nordosten länger sonnig. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und vereinzelte Schauer. In der Mitte auch heiter. An den Alpen Regen. Temperaturen 6 bis 17 Grad.
Verbreitet wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern. Im Nordosten länger sonnig. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und vereinzelte Schauer. In der Mitte auch heiter. An den Alpen Regen. Temperaturen 6 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag heiter bis wolkig, im Tagesverlauf einzelne Schauer. 12 bis 19 Grad.
Am Sonntag heiter bis wolkig, im Tagesverlauf einzelne Schauer. 12 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.