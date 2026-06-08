Wetter
Verbreitet wechselnd wolkig mit Schauern oder länger anhaltendem Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Während der Westen in den Wirkungsbereich eines Tiefs bei Island gerät, hält sich in der Südosthälfte leichter Zwischenhocheinfluss mit Warmluft.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts meist stark bewölkt und von Westen nach Oten durchziehende Schauer. Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte wechselnd bewölkt, im Norden Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden und der östlichen Mitte bewölkt und örtlich länger andauernder Regen. Temperaturen 15 bis 21 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern bei 15 bis 21 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.