Die Vorhersage:
Nachts meist stark bewölkt und von Westen nach Oten durchziehende Schauer. Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte wechselnd bewölkt, im Norden Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden und der östlichen Mitte bewölkt und örtlich länger andauernder Regen. Temperaturen 15 bis 21 Grad.
Nachts meist stark bewölkt und von Westen nach Oten durchziehende Schauer. Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte wechselnd bewölkt, im Norden Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden und der östlichen Mitte bewölkt und örtlich länger andauernder Regen. Temperaturen 15 bis 21 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern bei 15 bis 21 Grad.
Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern bei 15 bis 21 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.