Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Verbreitet bewölkt, vor allem vom Westen bis in den Nordosten zeitweise Regen. Im Südosten teils sonnig. Höchstwerte im Nordwesten sowie im Süden bei Hochnebel 5 bis 10, sonst 8 bis 14, im Südwesten und bei Föhn an den Alpen bis 16 Grad. Morgen im Norden und Westen kurze Aufheiterungen, im Osten und Süden ostwärts abziehender Regen. Temperaturen 4 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag von Westen bis in den Osten und Süden vorankommender Regen. Im Nordwesten wechselnd wolkig mit Schauern, in Südostbayern aufgelockert bewölkt. 6 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.