Strafvollzug

Die Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen (Archiv) (Stefan Puchner / dpa / Stefan Puchner)

In der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen gebe es einen Anfangsverdacht auf Körperverletzung im Amt, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Gefangene sollen geschlagen und in sogenannten besonders gesicherten Hafträumen teils nackt, ohne Decke und ohne Matratze eingesperrt worden seien. Zudem geht die Anklagebehörde Vorwürfen nach, wonach es zu tätlichen Übergriffen von Beschäftigten auf Gefangene gekommen sein soll. In diesem Zusammenhang habe es am Donnerstag einen Polizeieinsatz gegeben, sagte der Sprecher.

Die JVA Augsburg-Gablingen wurde 2015 erbaut und hat rund 600 Haftplätze.

