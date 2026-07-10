Explosionen während Macron-Besuch

Während Macrons Besuch in Damaskus explodierten mehrere Bomben, nun wurden Tatverdächtige festgenommen. (Ghaith Alsayed / AP / dpa / Ghaith Alsayed)

Das gab der syrische Innenminister Chattab im Onlinedienst X bekannt. Die Behörden vermuten Verbindungen der Täter zur IS-Terrormiliz. Details sollen erst nach Abschluss der Untersuchungen bekanntgegeben werden.

Am Dienstag waren im Zentrum der Hauptstadt Damaskus zwei Sprengsätze detoniert. Es gab einen Toten und 36 Verletzte. Der Ort des Attentats lag unweit des Hotels, in dem Macron während seines Besuchs übernachtet hatte, das er aber zum Zeitpunkt der Explosionen bereits wieder verlassen hatte.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.