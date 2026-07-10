Explosionen während Macron-Besuch
Verdächtige nach Anschlägen in Syrien festgenommen

In Syrien sind wenige Tage nach den Bombenanschlägen während eines Besuchs des französischen Präsidenten Macron mehrere Tatverdächtige festgenommen worden.

    Damaskus: Der syrische Präsident Ahmed al-Scharaa (r) trifft im Präsidentenpalast auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Sie gehen nebeneinander auf einem roten Teppich.
    Während Macrons Besuch in Damaskus explodierten mehrere Bomben, nun wurden Tatverdächtige festgenommen. (Ghaith Alsayed / AP / dpa / Ghaith Alsayed)
    Das gab der syrische Innenminister Chattab im Onlinedienst X bekannt. Die Behörden vermuten Verbindungen der Täter zur IS-Terrormiliz. Details sollen erst nach Abschluss der Untersuchungen bekanntgegeben werden.
    Am Dienstag waren im Zentrum der Hauptstadt Damaskus zwei Sprengsätze detoniert. Es gab einen Toten und 36 Verletzte. Der Ort des Attentats lag unweit des Hotels, in dem Macron während seines Besuchs übernachtet hatte, das er aber zum Zeitpunkt der Explosionen bereits wieder verlassen hatte.
    Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.