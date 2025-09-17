Kriminalität
Verdächtiger im Fall Maddie aus Haft entlassen

Der Verdächtige im Fall der vor 18 Jahren verschwundenen Madeleine McCann ist aus der Haft entlassen worden.

    Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde in der Region Hannover
    Verdächtiger im Fall Maddie wurde aus Haft entlassen. (Moritz Frankenberg/dpa)
    Der 48-jährige Deutsche hat eine Gefängnisstrafe abgesessen, zu der er 2019 in einem anderen Fall wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt worden war. Er saß in der Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Sehnde ein.
    Die Staatsanwaltschaft Braunschweig verdächtigt den Mann, im Jahr 2007 in Portugal das damals dreijährige britische Mädchen Maddie entführt zu haben. Allerdings ist bisher keine Anklage erhoben worden.
    Von dem Kind fehlt seit damals jede Spur. 
    Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.