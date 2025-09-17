Kriminalität

Verdächtiger im Fall Maddie wurde aus Haft entlassen. (Moritz Frankenberg/dpa)

Der 48-jährige Deutsche hat eine Gefängnisstrafe abgesessen, zu der er 2019 in einem anderen Fall wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt worden war. Er saß in der Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Sehnde ein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig trägt der Mann nun eine elektronische Fußfessel zur Aufenthaltsbestimmung, da er weiterhin als gefährlich eingestuft wird.

Die Behörde verdächtigt ihn, im Jahr 2007 in Portugal das damals dreijährige britische Mädchen Maddie entführt zu haben. Allerdings ist bisher keine Anklage erhoben worden. Von dem Kind fehlt bis heute jede Spur.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.