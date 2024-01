Nach Terroralarm am Kölner Dom

Um den Kölner Dom war an Weihnachten und Silvester eine Schutzzone errichtet worden. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Gegen den 25-Jährigen habe das Amtsgericht Dortmund gestern einen Abschiebehaftbefehl erlassen, teilte die Kölner Polizei heute mit. Der Tadschike gehört zu einer Gruppe von vier Männern, die die Polizei an Silvester an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen in Gewahrsam genommen hatte. Drei der Verdächtigen wurden an Neujahr wieder entlassen. Ein weiterer Mann war an Heiligabend festgesetzt worden. Weil ein Haftbefehl aus Österreich vorliegt, befindet er sich nun in Auslieferungshaft.

Die Polizei hatte kurz vor Weihnachten Hinweise auf einen möglichen islamistischen Anschlagsplan auf den Kölner Dom erhalten. Die Sicherheitsvorkehrungen waren daher an den Feiertagen und rund um den Jahreswechsel massiv verschärft worden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.