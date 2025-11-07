Fassungslos betrachtet eine Passantin blutige Hakenkreuze in Hanau. Fast 50 Autos, mehrere Briefkästen und Hauswände sind in der Stadt beschmiert worden. (dpa / Thomas Frey)

Ein Verdächtiger sei nach einem Zeugenhinweis in seiner Wohnung festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es handele sich um einen 31-Jährigen. Sein Motiv dürfte im persönlichen Umfeld liegen, hieß es. Zudem habe ein Atem-Alkoholtest einen Wert von 1,2 Promille ergeben. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das benutzte Blut von dem Mann selbst stammt. Er soll in einer psychiatrischen Fachklinik untersucht werden.

Die Hakenkreuze in Hanau sorgten auch wegen des rassistischen Anschlags mit neun Todesopfern vor fünf Jahren für Bestürzung. Bundestagsvizepräsident Nouripour, Grüne, meinte, die Tat reiße die Wunden wieder auf. Oberbürgermeister Kaminsky sprach von einem abscheulichen und verstörenden Zeichen des Hasses.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.