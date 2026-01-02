Einer der Kältebusse der Berliner Stadtmission brannte aus. (picture alliance / epd-bild / Rolf Zoellner (Zöllner))

Wie die Stadtmission mitteilte, wurde der Mann kurz nach einer neuen Tat am Neujahrstag ertappt und der Polizei übergeben. In den vergangenen Tagen hatte die Polizei bereits Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen.

Die drei Kältebusse der Stadtmission sind durch die Brandanschläge fahruntauglich. Eines der Fahrzeuge brannte komplett aus. Die durch Spenden finanzierten Kältebusse in Berlin versorgen im Winter Obdachlose in der Hauptstadt. Sie liefern unter anderem heiße Getränke und Suppen sowie Schlafsäcke zu den Menschen, die auf der Straße leben.

