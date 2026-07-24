Nach tödlicher Messerattacke in Regensburg
Verdächtiger soll vor Haftrichter

Nach der tödlichen Messerattacke in einer Bank in Regensburg soll der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

    Polizisten sind im Einsatz bei einer mutmaßlichen Geiselnahme in einer Bankfiliale in Regensburg. Das Bild zeigt mehrere Mannschaftswagen und Polizisten davor.
    Mutmaßliche Geiselnahme in Regensburger Bank (picture alliance / dpa / Vifogra MEDIA / Moller-Schuh)
    Die Polizei hat außerdem angekündigt, weitere Details bekanntzugeben.
    Der Tatverdächtige, ein 20-jähriger Deutscher, soll gestern mit einem Messer auf einen Mitarbeiter der Bank eingestochen haben. Dieser starb später im Krankenhaus. Einsatzkräften gelang es, den mutmaßlichen Angreifer festzunehmen. Zudem konnten zwei weitere Personen unverletzt aus dem Gebäude gebracht werden.
    Laut Polizei wird wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls ermittelt. Zunächst war gestern von einer Geiselnahme die Rede.
    Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.