Nach tödlicher Messerattacke in Regensburg

Mutmaßliche Geiselnahme in Regensburger Bank (picture alliance / dpa / Vifogra MEDIA / Moller-Schuh)

Die Polizei hat außerdem angekündigt, weitere Details bekanntzugeben.

Der Tatverdächtige, ein 20-jähriger Deutscher, soll gestern mit einem Messer auf einen Mitarbeiter der Bank eingestochen haben. Dieser starb später im Krankenhaus. Einsatzkräften gelang es, den mutmaßlichen Angreifer festzunehmen. Zudem konnten zwei weitere Personen unverletzt aus dem Gebäude gebracht werden.

Laut Polizei wird wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls ermittelt. Zunächst war gestern von einer Geiselnahme die Rede.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.