Schüsse bei Korrespondenten-Gala

Personenschützer bringen den US-Präsidenten während des Angriffs auf das Korrespondenten-Dinner in Sicherheit. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)

Dem 31-Jährigen werde unter anderem versuchter Mord an Trump vorgeworfen, berichteten Medien in den USA übereinstimmend. Der nicht vorbestrafte Verdächtige soll vorgestern am Rande des traditionellen Korrespondenten-Dinners versucht haben, eine Sicherheitskontrolle zu überwinden. Dabei war er nach Behördenangaben mit einem Gewehr, einer Pistole und Messern bewaffnet. Sollte der Festgenommene wegen versuchten Mordes an Trump schuldig gesprochen werden, droht ihm lebenslange Haft.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.