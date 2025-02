Tarifkonflikt

Verdi ruft zum Warnstreik am Flughafen Hamburg auf. (Bodo Marks/dpa)

Die Beschäftigten seien mit Beginn der Nachtschicht zu einem 48-stündigen Ausstand aufgerufen, teilte Verdi mit. Arbeitsniederlegungen sind ab dieser Nacht auch am Flughafen München geplant. Bis Freitagabend müsse mit dem Ausfall des Großteils der Flüge gerechnet werden, erklärte der Betreiber. Bereits am Montag hatte ein Warnstreik an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn für Einschränkungen gesorgt.

Für heute hat Verdi in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind unter anderem zahlreiche Kitas und Stadtverwaltungen. Die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen war vergangene Woche ergebnislos zu Ende gegangen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.