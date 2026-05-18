Reformagenda

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Werneke sagte im ARD-Fernsehen, inzwischen stehe fest, dass es im Juni ein erstes Gespräch im Kanzleramt geben solle. Zugleich kritisierte er, die jetzige Bundesregierung habe zwar Kommissionen zu den Themen Rente, Gesundheit und zur Zukunft des Sozialstaates eingesetzt, aber ohne jegliche Beteiligung von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften.

Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Connemann, bezeichnete eine Einladung der Sozialpartner ins Kanzlerlamt als wichtig. Die CDU-Politikerin sagte im ZDF, am Ende gehe es aber auch um die grundsätzliche Frage, ob Gesellschaft und Sozialpartner den dringenden Reformbedarf im Land erkennen würden.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.