Tarifstreit

Am Montag werden zahlreiche Flughäfen bestreikt, darunter auch große wie Frankfurt, München und Berlin. (Imago / Hanno Bode)

Diese hatten Kritik hervorgerufen, weil davon am Montag Hunderttausende Fluggäste betroffen sein werden. Der Gewerkschaftschef sagte der "Augsburger Allgemeinen", wenn es danach ginge, dürfte man nirgendwo streiken. Werneke stellte weiter klar, dass es bis zum Beginn der dritten Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen am 14. März verstärkt zu Arbeitskampfmaßnahmen kommen werde. Dies gelte in der gesamten Breite des Öffentlichen Dienstes, von der Abfallentsorgung bis zu den Wasserstraßen.

Die Gewerkschaft fordert für insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigte acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Außerdem verlangt die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage.

