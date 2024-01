Öffentlichen Personennahverkehr

Damit drohen in weiten Teilen Deutschlands Arbeitsniederlegungen bei Bussen und Bahnen. Verdi verhandelt seit einigen Tagen parallel in allen Bundesländern außer Bayern über Tarifverträge im ÖPNV. Dabei geht es in manchen Ländern um bessere Bezahlung, in anderen um die Arbeitsbedingungen. Der Gewerkschaft zufolge sind mehr als 130 kommunale Unternehmen mit rund 90.000 Beschäftigten betroffen. Laut Verdi waren die bisherigen Verhandlungen allesamt ohne Ergebnis geblieben.

Die Gewerkschaft macht geltend, die Belastung der Beschäftigten und die Personalnot im ÖPNV hätten jeweils immer mehr zugenommen. Daher müssten zügig Lösungen gefunden werden, um in beiden Bereichen Seiten eine Entlastung herbeizuführen.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.