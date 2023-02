Tarifstreit

Verdi kündigt massive Warnstreiks für Freitag an

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in mehreren Bundesländern angekündigt. Betroffen sind vor allem Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, wie die Gewerkschaft in Berlin mitteilte. Zudem sind Ausstände in ausgewählten Städten wie etwa München geplant.

28.02.2023