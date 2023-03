Tarifstreit

Reisende am Frankfurter Hauptbahnhof: Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten lahmlegen. (dpa / Frank Rumpenhorst)

Die Gewerkschaft Verdi hat in sechs Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Der 24-stündige Ausstand im Nahverkehr soll parallel zu bundesweiten Protestaktionen der Bewegung "Fridays for Future" für eine Verkehrswende stattfinden. Die Arbeitsniederlegungen sind für Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz geplant. In München soll der Streik schon morgen früh beginnen. Die nächste Tarifrunde ist für Ende März geplant.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.