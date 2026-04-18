Gesundheitsreform

Verdi-Chef Werneke (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Verdi-Chef Werneke sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Verteilung der Lasten ginge eindeutig zulasten der Krankenhäuser und der Versicherten. Dagegen kämen die niedergelassenen Ärzte und die Pharmaindustrie ungeschoren davon. Wenn das Paket wie geplant durchkomme, entstünden in vielen Krankenhäusern hohe Mindereinnahmen. Die Lage dort sei jetzt schon hochdramatisch, die Gesundheitsversorgung gerate in Gefahr, warnte Werneke.

Gesundheitsministerin Warken will im kommenden Jahr 20 Milliarden Euro einsparen, um weitere Beitragssteigerungen zu verhindern. Die CDU-Politikerin hat betont, die Reform sei nicht einseitig, sondern stelle eine faire Lastenverteilung dar.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.