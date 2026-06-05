Tarifstreit

Verdi begründet dies mit einem Stillstand in der derzeitigen Tarifverhandlungen. Seit gestern gibt es bereits in mehreren Bundesländern Warnstreiks in der Branche einschließlich des Außenhandels.
Der Handelsverband Deutschland erklärte, er erwarte dennoch keine spürbaren Auswirkungen für die Kunden. Die Unternehmen seien gut vorbereitet.
Verdi fordert für die Branchenbeschäftigten sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 225 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber boten zuletzt zwei Prozent und eine weitere Erhöhung von 1,5 Prozent - verteilt über eine Laufzeit von zwei Jahren.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.