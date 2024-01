Verkehr

Verdi plant bundesweiten Warnstreik der Sicherheitskräfte an Flughäfen

Die Gewerkschaft Verdi will am Donnerstag bundesweit mehrere Flughäfen bestreiken. Die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche seien zum Arbeitskampf aufgerufen, teilte Verdi mit. Betroffen seien Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt am Main und Stuttgart.