Passagierflugzeuge der Lufthansa (Boris Roessler/dpa)

Betroffen sind ab 4 Uhr die Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf, wie Verdi mitteilte. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden in Konzerngesellschaften wie Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik oder Lufthansa Cargo. Die Gewerkschaft warf dem Unternehmen vor, in den Verhandlungen bisher nur ein völlig unzureichendes Angebot vorgelegt zu haben.

Erst letzte Woche hatte es Warnstreiks des Sicherheitspersonals an elf deutschen Flughäfen gegeben. Heute setzen zudem die Piloten bei der Lufthansa-Tochter Discover-Airlines ihren Streik fort.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.