Fünf Bundesländer betroffen

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten in einigen regionalen Bus- und Bahnunternehmen am Donnerstag zum Warnstreik auf. (picture alliance/ dpa/ Monika Skolimowska)

Betroffen sind Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten einiger Verkehrsunternehmen zum Warnstreik aufgerufen, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag fallen. Dieser gilt bundesweit für etwa 5.000 Angestellte in rund 40 Betrieben, die nicht dem Bund gehören. Verdi fordert für sie eine Lohnerhöhung von monatlich 550 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen bietet eine Tabellenerhöhung um mindestens 300 Euro ab Mai 2024 bei einer Laufzeit von 26 Monaten an. Außerdem soll es eine steuerfreie Sonderzahlung von knapp 1.100 Euro sowie elf monatliche Einmalzahlungen in Höhe von 160 Euro geben.

