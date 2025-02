Tarifkonflikt

In mehreren Bundesländern streiken die Mitarbeiter der Deutschen Post (Archivbild). (imago / Political-Moments)

Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Streik aufgerufen. Betroffen sind Verteilzentren in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Die Post erklärte, sie könne die neuerlichen Warnstreiks nicht nachvollziehen. Am Vormittag hätten sich auch nur wenige Mitarbeiter an der Arbeitsniederlegung beteiligt.

In den Tarifverhandlungen hatte es laut Verdi bislang kaum Bewegung auf Seiten des Konzerns gegeben. Nächste Woche soll weiterverhandelt werden. Die Gewerkschaft fordert für die rund 170.000 Tarifbeschäftigten bei der Post sieben Prozent mehr Lohn und drei Tage mehr Urlaub. 2023 hatten die Beschäftigten bereits durchschnittlich 11,5 Prozent mehr Lohn erhalten.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.