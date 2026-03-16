Tarifverhandlungen

Verdi ruft für Donnerstag in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks im Öffenlichen Nahverkehr auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf. In Bayern, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und im Saarland sollen Busse und Stadtbahnen ganztägig in den Depots bleiben. Wie Verdi mitteilte, wird noch entschieden, ob auch in Hessen und Bremen zum Warnstreik aufgerufen wird.