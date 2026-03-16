Derzeit laufen verschiedene Tarifverhandlungen mit den Verkehrsbetrieben. Dabei geht es meist um bessere Arbeitsbedingungen. In Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein gab es bereits Einigungen, in Niedersachsen gilt bis Ende des Monats noch eine Friedenspflicht.
In Teilen Sachsens gibt es heute und morgen Warnstreiks bei Verkehrsbetrieben. In Nordrhein-Westfalen wird außerdem bereits für morgen zu Arbeitsniederlegungen im Öffentlichen Nahverkehr aufgerufen.
Regionalzüge und S-Bahnen sind von den Ausständen nicht betroffen.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.