Tarifverhandlungen
Verdi ruft für Donnerstag in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks im Öffenlichen Nahverkehr auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf. In Bayern, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und im Saarland sollen Busse und Stadtbahnen ganztägig in den Depots bleiben. Wie Verdi mitteilte, wird noch entschieden, ob auch in Hessen und Bremen zum Warnstreik aufgerufen wird.

    Ein leerer Bus steht auf einem Parkplatz. Hinter den Scheiben hängen Schilder mit der Aufschrift "Streik".
    Bei den Warnstreiks fahren die meisten Busse und Stadtbahnen nicht. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)
    Derzeit laufen verschiedene Tarifverhandlungen mit den Verkehrsbetrieben. Dabei geht es meist um bessere Arbeitsbedingungen. In Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein gab es bereits Einigungen, in Niedersachsen gilt bis Ende des Monats noch eine Friedenspflicht.
    In Teilen Sachsens gibt es heute und morgen Warnstreiks bei Verkehrsbetrieben. In Nordrhein-Westfalen wird außerdem bereits für morgen zu Arbeitsniederlegungen im Öffentlichen Nahverkehr aufgerufen.
    Regionalzüge und S-Bahnen sind von den Ausständen nicht betroffen.
    Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.