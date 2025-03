Tarifstreit im Öffentlichen Dienst

Verdi ruft für Donnerstag zu Warnstreiks in Kliniken, Pflegeheimen und Rettungsdiensten auf

Am Donnerstag soll es in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie bei Rettungsdiensten bundesweit zu Warnstreiks kommen. Die Gewerkschaft Verdi will damit Druck in den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen machen.