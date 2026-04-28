Tarifkonflikt

Verdi ruft am Mittwoch zu Warnstreik im Nahverkehr in Sachsen-Anhalt auf. (picture alliance / Shotshop / K-H Spremberg)

Davon betroffen sind mehrere Verkehrsunternehmen - mit Auswirkungen vor allem auf den Busverkehr in der Börde, dem Harz, dem Salzlandkreis und der Altmark. Verdi begründet den Warnstreik mit den festgefahrenen Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft will die maximale Schichtlänge von zwölfeinhalb auf neun Stunden verkürzen. Außerdem fordert sie, dass Überstunden schneller ausgeglichen werden und auch Berufseinsteiger 30 Urlaubstage erhalten. Die Arbeitgeberseite in Sachsen-Anhalt bietet drei zusätzliche freie Tage an sowie flexiblere Arbeitszeiten und höhere Zuschläge an Sonntagen und in der Nacht.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.