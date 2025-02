Tarifstreit mit der Post

Heute sind auch die Paketzusteller zum Streik aufgerufen (Archivbild). (imago images/Michael Gstettenbauer)

Wie die Arbeitnehmerorganisation mitteilte, ist die Paketzustellung betroffen. Die Gewerkschaft will mit dem Ausstand nach eigenem Bekunden den Druck auf das Unternehmen vor der dritten Verhandlungsrunde in der nächsten Woche erhöhen. Bereits gestern hatten der Deutschen Post zufolge Beschäftigte in 21 Briefzentren die Arbeit niedergelegt.

Verdi fordert für die rund 170.000 Tarifbeschäftigten sieben Prozent mehr Lohn und drei Tage mehr Urlaub.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.