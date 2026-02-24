Demnach sollen Beschäftigte in fast allen Bundesländern die Arbeit niederlegen. In zahlreichen kommunalen Nahverkehrsunternehmen dürften dadurch an den beiden Tagen so gut wie keine Busse und Bahnen fahren. Bereits heute ist das Bundesland Hessen von Warnstreiks betroffen. Als Orte genannt wurden Frankfurt am Main, Wiesbaden, Marburg und Gießen.
Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Geld im Monat. Die Arbeitgeber halten dies für überzogen.
