Im Handel und Einzelhandel gibt es bald Warnstreiks. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

In Hamburg und Nordrhein-Westfalen hatte die Arbeitgeberseite in dieser Woche erste Tarifangebote vorgelegt. Laut dem Handelsverband Deutschland sollen die Löhne ab November um zwei Prozent und ab August 2027 um weitere 1,5 Prozent steigen. Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 225 Euro pro Monat. Verdi erklärte, mit den Angeboten werde noch nicht einmal die Inflation ausgeglichen.

Im Handel arbeiten laut Verdi rund 5,2 Millionen Menschen, davon 3,4 Millionen im Einzelhandel. Die Tarifbindung in der Branche ist seit Jahren rückläufig und vergleichsweise gering.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.