Tarifstreit

Verdi ruft für Montag zum Streik im Nahverkehr auf. (picture alliance / NurPhoto / Ying Tang)

Betroffen sind viele Großstädte. Fahrgäste müssten sich zu Beginn der kommenden Woche auf Ausfälle und Verspätungen einrichten, teilte Verdi mit.

Damit will die Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde für knapp 100.000 Beschäftigte in 150 städtischen Verkehrsunternehmen und Busbetrieben den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die erste Runde war am 21. Januar ohne Ergebnis geblieben. Dabei geht es unter anderem um Änderungen im Manteltarifvertrag, in dem die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten festgelegt sind. Verdi fordert unter anderem höhere Zuschläge für Überstunden, Nachtarbeit sowie Arbeit am Wochenende. Außerdem will die Gewerkschaft Zulagen entsprechend der individuellen Entgeltstufe durchsetzen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.