Tarifverhandlungen

Verdi ruft zu Streik in DHL-Paketzentren auf

Wer am Mittwoch ein Paket von DHL erwartet, könnte sich etwas in Geduld üben müssen – möglicherweise kommt es erst am Folgetag an. Die Beschäftigten in bundesweit allen Paketzentren des Bonner Logistikers sind nach Angaben von Verdi in den Spät- und Nachtschichten bis Mittwochmorgen zum Streik aufgerufen.