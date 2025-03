Tarifkonflikt

Verdi ruft zum Streik am Frankfurter Flughafen auf (Archivbild). (Lando Hass / dpa / Lando Hass)

Zuvor war lediglich ein Aufruf zum Warnstreik am Flughafen in Frankfurt am Main bekannt geworden. Frankfurt ist der größte Flughafen in Deutschland.

Heute sind die Beschäftigten in Kitas, Krankenhäusern, der Pflege und anderen sozialen Einrichtungen zum "Streiktag der Frauenberufe" aufgerufen.

Die Gewerkschaft will so den Druck in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen erhöhen. In der kommenden Woche findet in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde statt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.