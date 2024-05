Verdi ruft zu Warnstreiks bei der Telekom auf. (dpa)

Die Verhandlungsrunde im Tarifstreit sei bis morgen verlängert worden, teilte Verdi mit. Die Deutsche Telekom hatte am Dienstag ein neues Angebot vorgelegt. Verdi lehnte das Angebot zwar als nicht ausreichend ab, nannte es aber einen Schritt in die richtige Richtung. Zu den Warnstreiks sei nun aufgerufen worden, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen. Verdi will unter anderem Lohnerhöhungen von zwölf Prozent oder mindestens 400 Euro pro Monat durchsetzen.

