Tarifverhandlungen

Verdi ruft zu Warnstreiks bei der Deutschen Telekom auf. (dpa)

Wie die Gewerkschaft in Berlin mitteilte, seien morgen zunächst Beschäftigte aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Weitere Standorte folgten im Verlauf der Woche.

Die Arbeitnehmervertreter fordern für die rund 60.000 Telekom-Beschäftigten 6,6 Prozent mehr Geld. In einer ersten Verhandlung vor rund zwei Wochen hatte das Unternehmen kein Angebot unterbreitet. Auch die zweite Verhandlungsrunde verlief ohne Einigung.

Der Telekom-Konzern besteht aus 20 Unternehmen, für die jeweils ein eigener Tarifvertrag gilt. Vor dem Beginn der neuen Tarifrunde hatten Konzern und Gewerkschaft vereinbart, dass gemeinsam für alle Teilunternehmen verhandelt wird.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.