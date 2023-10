Dienstleistungs-Gewerkschaften

Verdi gibt seine Forderungen für die bevorstehenden Tarifverhandlungen bekannt. (Archivbild) (picture alliance / Shotshop / K-H Spremberg)

Der Abwerbedruck sei riesengroß, die Länder bildeten das Schlusslicht bei den Gehältern im öffentlichen Dienst, sagte Verdi-Bundeschef Werneke in Berlin nach einer gemeinsamen Sitzung der Tarifkommissionen beider Gewerkschaften. Beamtenbund-Chef Silberbach erklärte, notwendig sei eine Angleichung der Bezahlung in den Ländern an die bei Bund und Kommunen. Bei Bund und Kommunen hatten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber im April auf ein Lohnplus für die Beschäftigten von 11,5 Prozent verständigt.

Die erste von drei geplanten Verhandlungsrunden mit der Tarifgemeinschaft der Länder soll am 26. Oktober stattfinden. Für Hessen gibt es separate Verhandlungen, weil das Bundesland nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft ist.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.