Tarifkonflikt

Durch den Streik blieben viele Pakete und Briefe liegen (Archivbild). (dpa-Zentralbild / Robert Michael)

Eine Unternehmenssprecherin sagte, jedes vierte Paket und jeder zehnte Brief seien vorerst liegengeblieben. Die Rückstände würden aber zeitnah aufgearbeitet. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Nachtschichten in den Paket- und Briefzentren zu dem Ausstand aufgerufen. Sie fordert für rund 170.000 Briefträger, Paketboten und andere Logistik-Mitarbeiter sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit des Vertrags von nur einem Jahr. Die Post lehnt dies ab.

Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes wurden heute zudem in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens Verwaltungen und Kitas bestreikt. Außerdem kündigte Verdi einen Warnstreik auch am Flughafen Hamburg an, der ebenso wie am Münchner Flughafen um Mitternacht beginnen soll. Bereits am Montag hatte ein Ausstand an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn für Einschränkungen gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.