Fußball-Bundesliga

Der frühere dänische Fußball-Nationaltrainer Kasper Hjulmand wird neuer Coach von Bayer Leverkusen (Tobias Schwarz / AFP)

Man freue sich sehr über die Verpflichtung Hjulmands, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Er werde nun mit der Mannschaft zunächst wieder einen klaren und dominanten Spielstil erarbeiten und sei der Richtige, die Werkself wieder zu einer Topmannschaft zu entwickeln, die anspruchsvollste nationale und internationale Ziele anstreben werde.

Hjulmand betreute von 2020 bis 2024 die dänische Nationalmannschaft. Danach war er ohne Trainerjob. Im Januar hatte er das Angebot abgelehnt, Nationaltrainer Belgiens zu werden. Er gewann mit dem FC Nordsjaelland 2012 sensationell die dänische Meisterschaft. Mit der dänischen Nationalmannschaft erreichte er 2021 bei der EM das Halbfinale.

Ten Hag hatte die Leverkusener Mannschaft erst zu Beginn dieser Saison übernommen, war aber nach nur zwei Spielen entlassen worden, in denen Bayer nur einen Punkt gewonnen hatte.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.