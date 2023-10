Der Bund der Steuerzahler verlangt einen sorgfältigeren Umgang mit öffentlichen Geldern. (picture alliance/Jörg Carstensen)

In der 51. Ausgabe seines Schwarzbuches führt der Verein unter anderem ein neu saniertes Parkhaus in Wuppertal auf, das zwei Jahre ungenutzt blieb. Die Kosten werden mit vier Millionen Euro beziffert. In Hamburg hat sich ein Neubau für die Klimaforschung deutlich verteuert. Ursprünglich waren 177 Millionen Euro geplant. Mittlerweile sind es laut Steuerzahlerbund 425 Millionen Euro. Auch die gescheiterte Einführung der Pkw-Maut wird aufgeführt. Als Konsequenz forderte Vereinspräsident Holznagel einen sorgfältigeren Umgang des Staates mit öffentlichem Geld.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.