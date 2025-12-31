Jemen
Vereinigte Arabische Emirate kündigen Abzug ihrer Truppen an

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Abzug ihrer verbliebenen Truppen aus dem Jemen angekündigt.

    In der Stadt Sadah läuft ein Mann über Schutt, hinter ihm steht ein zerstörtes Gebäude.
    Zerstörungen im Jemen (Archivbild) (IMAGO I UPI Photo I Houthi Group press Service)
    Der Schritt erfolge angesichts der jüngsten Entwicklungen in dem Land, teilte das Verteidigungsministerium nach Angaben staatlicher Medien mit.
    Zuvor hatte Saudi-Arabien die Emirate zum Rückzug aufgerufen, nachdem sich der Konflikt zwischen beiden Ländern vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs im Jemen zugespitzt hatte.
    Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten sich ursprünglich für den Kampf gegen die proiranische Huthi-Miliz im Jemen zusammengeschlossen. Sie konkurrieren aber zugleich um Einfluss und Ressourcen.
