Der Schritt erfolge angesichts der jüngsten Entwicklungen in dem Land, teilte das Verteidigungsministerium nach Angaben staatlicher Medien mit.
Zuvor hatte Saudi-Arabien die Emirate zum Rückzug aufgerufen, nachdem sich der Konflikt zwischen beiden Ländern vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs im Jemen zugespitzt hatte.
Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten sich ursprünglich für den Kampf gegen die proiranische Huthi-Miliz im Jemen zusammengeschlossen. Sie konkurrieren aber zugleich um Einfluss und Ressourcen.
