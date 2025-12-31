Zerstörtes Gebäude in der jemenitischen Stadt Sadah - die Spannungen in dem Bürgerkriegsland haben zuletzt zugenommen. (IMAGO I UPI Photo I Houthi Group press Service)

Der Sender Yemen TV berichtete, dass "hunderte Soldaten, schwere Ausrüstung und Technik" mit Frachtflugzeugen aus dem Land gebracht worden seien. Zuvor hatte Saudi-Arabien die Emirate dazu aufgefordert, sich aus dem Jemen zurückzuziehen. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten sich dort ursprünglich für den Kampf gegen die pro-iranischen Huthi-Rebellen zusammengeschlossen. Zuletzt kam es zwischen den beiden traditionell verbündeten Ländern aber zunehmend zu Spannungen. Saudi-Arabien wirft den Emiraten vor, die jemenitische Separatistenbewegung STC militärisch zu unterstützen. Diese hatte in den vergangenen Wochen unter anderem weite Teile der ölreichen Region Hadramaut unter ihre Kontrolle gebracht.

Der STC teilte mit, die eroberten Gebiete auch nach dem Abzug der Vereinigten Arabischen Emirate halten zu wollen. Die Separatisten streben eine Abspaltung vom Norden und einen unabhängigen Staat im Südjemen an.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.