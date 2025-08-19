Welttag der humanitären Hilfe

Humanitäre Hilfe im Gazastreifen (picture alliance / Anadolu / Abdalhkem Abu Riash)

Im vergangenen Jahr seien 383 von ihnen getötet worden, teilte die UNO anlässlich des Welttags der humanitären Hilfe in Genf mit. Damit sei die Zahl der Todesfälle um 31 Prozent im Vergleich zu 2023 gestiegen - ein neuer Rekord.

Außerdem wurden im vergangenen Jahr weitere 308 Helfer verletzt, 125 entführt und 45 festgenommen. Der Anstieg bei den Todesfällen sei auf die Konflikte im Gaza-Streifen und im Sudan zurückzuführen. Allein im Gaza-Streifen wurden demnach mehr als 180 humanitäre Helfer getötet. Die Täter seien meist staatliche Akteure.

