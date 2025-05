Das Gebäude der UNO in Manhattan, New York (picture alliance/ASSOCIATED PRESS /Yasushi Kaneko)

Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus einem internen Dokument, wonach das Gesamtbudget um 20 Prozent gekürzt werden soll. Außerdem müssten 6.900 Stellen gestrichen werden. In dem Dokument würden alle Abteilungen der UNO aufgefordert, bis Mitte kommenden Monats Einsparvorschläge im Hauptquartier in New York einzureichen.

Den Vereinten Nationen fehlen Einnahmen vor allem aus den USA und China. Beide Länder sind mit ihren Mitgliedsbeiträgen im Rückstand. Zudem kürzte die US-Regierung ihre Zuschüsse für internationale Hilfsprogramme. Allein die Zahlungen aus diesen beiden Ländern machen gut 40 Prozent des Jahresbudgets der UNO aus.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.