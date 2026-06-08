Blick auf den Ozean (Symbolbild) (imago | Cavan Images)

Die Ökosysteme und Lebensräume in den Weltmeeren kämen den kritischen Kipppunkten näher oder überschritten diese sogar, heißt es im Ozeanbericht der UNO. Dies mache ein dringendes Handeln erforderlich. UNO-Generalsekretär Guterres macht für den Zustand der Ozeane den Klimawandel, Überfischung, den Verlust von Biodiversität und die Meeresverschmutzung verantwortlich. Der Bericht hält fest, dass jedes Jahr 52,1 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren landen.

Da sie sich schneller erwärmten und der Meeresspiegel rascher steige, schrumpfe die Eisdecke und die Meeresökosysteme gerieten zunehmend unter Druck, heißt es weiter. Ozeane bedecken mehr als 70 Prozent der Erde.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.